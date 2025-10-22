Daniela Katzenberger: Neue Staffel ihrer Doku-Soap startet im November

Auch VOX zeigte sich begeistert von den Quoten. «Die Katze ist zurück – und die Zuschauer sind begeistert», hiess es damals in einer Pressemitteilung. Die erste Folge am Freitagabend (6. Juni) erreichte ab 20:15 Uhr einen Marktanteil von 7,4 Prozent bei den 14– bis 49–Jährigen. Die direkt im Anschluss ausgestrahlte zweite Folge legte ab 21:10 Uhr noch einmal zu und kam auf 9,1 Prozent. Die Gesamt–Reichweite stieg von zunächst 0,73 auf 0,79 Millionen Zuschauer.