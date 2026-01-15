Danielle Brooks und Lewis Pullman präsentieren die Oscar-Nominierungen

Am 22. Januar geben Danielle Brooks (36) und Lewis Pullman (32) die diesjährigen Oscar–Nominierungen bekannt. Das teilt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences mit. Die Verkündung beginnt um 14:30 Uhr deutscher Zeit. Zunächst werden die Nominierungen in neun Kategorien vorgestellt, bevor nach einer kurzen Pause um 14:41 Uhr weitere Kategorien folgen. Die Ankündigung wird unter anderem live auf der offiziellen Website der Oscars und den Social–Media–Kanälen der Academy übertragen.