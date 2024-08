Dänischer Kronprinz Christian bricht zu grosser Auslandsreise auf

Weiter erklärt der Palast, dass es eine lange Tradition der königlichen Familie sei, dass die Thronfolger in ihrer Jugend längere Zeit im Ausland verbringen, «um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln und die Welt kennenzulernen». König Frederik selbst habe 1986 an einer Expedition in die Mongolei teilgenommen und 1989 ein Jahr lang auf einem Weingut in Kalifornien gearbeitet, bevor er seine militärische Laufbahn begann. Die ehemalige Königin Margrethe (84) unternahm demnach in den 1960er Jahren ausgedehnte Reisen nach Asien und Südamerika.