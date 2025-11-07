Dank «Babo»: Aussergewöhnlicher Chartrekord für Reinhard Mey

«In meinem Garten»: Das hat noch kein Song geschafft

In der Doku über Haftbefehl, mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan (39), spielt auch Reinhard Meys (82) erstmals 1970 veröffentlichtes Lied «In meinem Garten» eine Rolle. Nachdem der Song unter anderem bereits bei Spotify in die Top 50 eingestiegen war, kehrt der Liedermacher nun auch auf Rang 15 in die Single–Charts zurück. Nach «Annabelle, ach Annabelle» und «Mann aus Alemannia» ist es demnach erst der dritte und noch dazu bisher höchstplatzierte Charthit Reinhard Meys. Gleichzeitig stellt Mey damit einen überraschenden Rekord auf. Mit rund 55 Jahren seit der erstmaligen Veröffentlichung des Songs ist es die bislang längste Zeitspanne, nach der ein deutschsprachiger Titel sein Debüt in den Charts gefeiert hat.