Dank ESC-Moderation: Hazel Brugger gewinnt weltweit neue Fans hinzu

«Diejenige, die keine High Heels trägt und nach einer Nuss benannt ist» – mit dieser selbstironischen Beschreibung und anderen witzigen Kommentaren hat Hazel Brugger (31) beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Basel durch ihre Moderation zahlreiche Zuschauer und Zuschauerinnen begeistert. Brugger, die ihre Karriere als Stand–up–Comedian begann und einem breiteren Publikum durch ihre Auftritte in der Amazon–Prime–Show «LOL – Last One Laughing» bekannt wurde, knackte dank ihres ESC–Auftritts die Marke von einer Million Follower auf Instagram.