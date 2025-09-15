Dank Kinofest: «Das Kanu des Manitu» bricht mehrere Rekorde

«Das Kanu des Manitu» schwimmt weiter von einer Bestmarke zur nächsten. Am fünften Wochenende im Kino fielen laut dem Branchenmagazin «Blickpunkt:Film» einmal mehr diverse Rekorde. Dabei spielte der Komödie von Michael Bully Herbig (57) das Kinofest in die Karten. Am 13. und 14. September kosteten die Tickets in den über 700 teilnehmenden Lichtspielhäusern je nur fünf Euro.