Daran starb «The Wire»-Star James Ransone im Alter von 46 Jahren

Witwe verabschiedet sich mit bewegenden Worten

Zwei Tage nach dem Tod ihres Mannes wandte sich McPhee mit einem emotionalen Post an ihre Instagram–Follower. Sie dankte Ransone dafür, ihr mit ihren Kindern die «grössten Geschenke» gemacht zu haben. «Ich habe dir gesagt, dass ich dich schon 1.000 Mal zuvor geliebt habe, und ich weiss, dass ich dich wieder lieben werde», schrieb die trauernde Witwe. Sie erinnerte auch an Worte ihres verstorbenen Mannes: «Du hast mir gesagt – ich muss mehr wie du sein und du musst mehr wie ich sein – und du hattest so recht.»