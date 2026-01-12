Darauf freut sich Claudia Obert als Dschungelcamp-Begleiterin

Claudia Obert (64) reist nach Australien – wenn auch nicht als Kandidatin von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». Sie begleitet vielmehr Eva Benetatou (33), die im Dschungelcamp antritt. Trotz eines Altersunterschieds von mehr als 30 Jahren verbindet die beiden Realitystars eine enge Freundschaft. Kennengelernt haben sie sich bei «Promis unter Palmen», wo sie 2019 gemeinsam in der ersten Staffel zu sehen waren.