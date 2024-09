Darth Vaders Stimme: «Star Wars»-Star James Earl Jones ist gestorben

Berühmte Synchronrolle und EGOT–Status

Insgesamt konnte sich Jones in seiner Karriere über den EGOT–Status freuen, er gewann mindestens einmal einen Emmy, Grammy, Oscar und Tony. 2011 wurde ihm etwa der Ehren–Oscar verliehen. Jones war nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Synchronsprecher bekannt. Mit seiner markanten Stimme sprach er in den «Star Wars»–Filmen (erstmals 1977) im Original den Schurken Darth Vader. Auch dem Löwen Mufasa in Disneys «Der König der Löwen» (1994 und im Remake 2019) lieh er in den Original–Filmen seine Stimme.