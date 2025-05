Darüber streiten Michelle und Barack Obama im Schlafzimmer

Zu den anhaltenden Gerüchten über eine Ehekrise hatte Michelle kürzlich an anderer Stelle schon Stellung genommen. Anfang des Monats sagte sie im Podcast «Diary of a CEO with Steven Bartlett», dass es jeder wissen würde, wenn es tatsächlich Probleme zwischen den beiden gäbe, da sie «keine Märtyrer» sei und ihre «Probleme in der Öffentlichkeit» lösen würden.