Darum droht Shakira eine Haftstrafe in Spanien

Die kolumbianische Sängerin Shakira (45) lässt es in Spanien offenbar auf einen Prozess ankommen. Medienberichten zufolge hat sie sich entschieden, vor Gericht zu gehen, anstatt einen Deal über eine aussergerichtliche Einigung anzunehmen, der ihr demnach von spanischen Staatsanwälten angeboten wurde. Bei dem Fall handelt es sich um Vorwürfe, wonach die Musikerin in Spanien angeblich 14,5 Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben soll.