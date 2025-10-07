Darum entfällt heute «Das Sommerhaus der Stars» bei RTL

Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi (30) müssen in eine Exit–Challenge gegen Ryan Wöhrl (23) und Lina Baumann (25). Folge vier von «Das Sommerhaus der Stars» endete am letzten Dienstag mit einem spannenden Cliffhanger. Wer heute (7. Oktober) bei RTL einschaltet, um den Ausgang des Duells zu erfahren, wird enttäuscht. Der «Kampf der Promipaare» fällt diese Woche aus.