Darum haderte Freddy Quinn mit seinem Image und seinem Erfolgshit

So musste er etwa lange verborgen halten, dass er eine Beziehung führt. Denn um bei den weiblichen Fans besser anzukommen, sollte er offiziell keine Partnerin an der Seite haben. So entstanden sogar Gerüchte um seine Sexualität. «Aber was hätten die Leute sonst auch denken sollen? Da war dieser mysteriöse Seemann, von dem es sogar Fotos mit nacktem Oberkörper gab. Der einige Muskeln hatte. Ja, und wo war bitte die Frau an seiner Seite? Die gab es offiziell nicht. Verboten!» Es habe ihn deshalb nicht gewundert, dass spekuliert wurde. «Ich glaube sogar, den Plattenbossen war es ganz recht, dass es so ein Rätselraten um mich gab. Das hat für Spannung gesorgt. Und wer spannend ist, der gerät nicht in Vergessenheit.»