Darum hat Keira Knightley ihr geliebtes französisches Weingut verkauft

«Wir haben das Weingut nicht mehr», bestätigte der «Tatsächlich... Liebe»–Star. Obwohl sie Wein liebe – sowohl das Trinken als auch das Schreiben darüber –, gestand sie ein, dass der praktische Betrieb eines Bio–Weinguts eine enorme Herausforderung war. «Es ist eine aussergewöhnliche Sache – wie sie [Wein] machen und wie schwierig es ist, besonders wenn man es biologisch macht.»