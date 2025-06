Darum ist die Trendfarbe Butter Yellow der perfekte Sommerbegleiter

Sommerlich–elegant: Monochrom in Butter Yellow

Ein durchgängiger Look in Butter Yellow ist ein echtes Fashion–Statement – und dabei erstaunlich leicht zu stylen. Ein luftiges Sommerkleid in der Trendfarbe bildet die perfekte Basis. Dazu passen cremefarbene Sandalen, filigraner Goldschmuck und eine Tasche in Off–White – und fertig ist der perfekte Look für Gartenparty, Sommerbrunch oder Hochzeit im Grünen. Für den Abend sorgen ein feiner Cardigan oder ein Kaschmirpullover in zartem Taupe oder Hellbraun für ein wohliges Gefühl. Influencerin Leonie Hanne (36) zeigt auf Instagram, wie mühelos mondän dieser Look wirken kann.