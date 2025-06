Darum kehrt Erik Per Sullivan nicht zu «Malcolm mittendrin» zurück

Nach über 18 Jahren kehrt «Malcolm mittendrin» zurück – und die Freude von Bryan Cranston (69) über das Disney+–Revival ist gewaltig. Doch nicht alle ursprünglichen Darsteller wollen bei dem lang ersehnten Comeback dabei sein. Erik Per Sullivan (33) wirkt nicht als Nesthäkchen Dewey mit. Den Grund dafür lieferte Cranston nun im «Fly on the Wall»–Podcast.