Darum kommt Prinz Harry nicht zur britischen Hochzeit des Jahres

Am kommenden Freitag (7. Juni) findet in Grossbritannien die Hochzeit des Jahres statt: Hugh Grosvenor (33), der Herzog von Westminster, heiratet seine Verlobte Olivia Henson (30). Der Bräutigam ist das Patenkind von König Charles III. (75) und zählt zu den engsten Freunden von Prinz William (41) und Prinz Harry (39). Er ist sogar Patenonkel deren jeweils ältesten Sohns, Prinz George (10) und Archie (5). Während William bei der Hochzeit in der Chester Kathedrale im Norden Englands unter den Trauzeugen des Bräutigams sein soll, wird sein jüngerer Bruder das Event sausen lassen.