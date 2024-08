Darum möchte Isaac Hayes' Familie Donald Trump verklagen

Ähnliche Fälle mit verärgerten Künstlerinnen und Künstlern – darunter etwa Neil Young (78) und die Rolling Stones – hatte es schon in der Vergangenheit gegeben. Kürzlich hatte sich auch Céline Dions (56) Social–Media–Team zur unerlaubten Nutzung ihres Hits «My Heart Will Go On» bei Instagram gemeldet. «Heute wurden das Managementteam von Céline Dion und ihr Plattenlabel Sony Music Entertainment Canada Inc. auf die unbefugte Nutzung des Videos, der Aufnahme, der musikalischen Darbietung und des Konterfeis von Céline Dion bei einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump und J.D. Vance in Montana aufmerksam, die ‹My Heart Will Go On› singt.» Dies sei «in keiner Weise autorisiert gewesen». Die Sängerin befürworte diese Art der Nutzung nicht.