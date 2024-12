Darum will Lily Rose-Depp «ein Gefühl der Anonymität» bewahren

Mittlerweile ist es ein Jahrzehnt her, seit Rose–Depp erstmals auf der Leinwand zu sehen war. Für die US–amerikanische Horrorkomödie «Tusk» (2014) schlüpfte sie damals in eine Nebenrolle und feierte ihr Debüt als Schauspielerin. Doch mit dem Beginn ihrer Schauspielkarriere, lernte Rose–Depp auch die Schattenseiten kennen: «Die Leute interessieren sich für Dinge, die sie eigentlich nicht interessieren sollten, und ... die Aufgabe eines Schauspielers ist es, in eine Figur hineinzuschlüpfen und sozusagen darin zu verschmelzen – und das Publikum glauben zu lassen, man sei diese Figur.» Um dies zu erreichen, sei es laut der 25–Jährigen wichtig, «ein gewisses Gefühl der Anonymität zu wahren».