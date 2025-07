«Das Duell» geht, das Duo bleibt: So geht es mit Joko und Klaas weiter

«Das Duell um die Geld»

Weiter geht es auch mit «Das Duell um die Geld». In diesem Jahr kommt die vierte Staffel der von Oliver Kalkofe (59) moderierten Show. ProSieben kündigt für Oktober neue Folgen an. In den acht Ausgaben zocken Joko und Klaas mit prominenten Gästen im Quizpoker.