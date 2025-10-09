«Das Duell um die Geld»: Starttermin und Gäste stehen fest

Im vergangenen Jahr feierte die Show nach einer siebenjährigen Pause ihr Comeback. Ursprünglich war «Das Duell um die Geld» 2015 Teil einer verlängerten Sondersendung der Late–Night–Show «Circus HalliGalli», bevor das Format 2016 einen eigenen Sendeplatz erhielt. Insgesamt wurden neun Folgen ausgestrahlt, unter anderem mit Gästen wie Sido, Nora Tschirner und Mark Forster, bevor die Show ab 2017 vorerst pausierte.