Das Ende einer Ära: «Doktor Ballouz» geht in die finale Staffel

Es wird emotional in der Uckermark. Nach vier Staffeln verabschiedet sich die ZDF–Primetime–Serie «Doktor Ballouz» von ihren Fans. Seit 2021 begleiten die Zuschauer Dr. Amin Ballouz, gespielt vom georgischen Schauspieler Merab Ninidze (59), durch den Krankenhausalltag einer kleinen Klinik in Brandenburg. Die Serie basiert auf der wahren Geschichte eines libanesischen Arztes, niedergeschrieben im Sachbuch «Deutschland draussen: Das Leben des Dr. Amin Ballouz, Landarzt» von Jasper F. Wenzel.