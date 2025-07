Das erste Foto: So sieht der neue Harry Potter aus

Zum Produktionsstart der geplanten «Harry Potter»–Serie hat HBO ein erstes Foto des Hauptdarstellers in der Hogwarts–Schuluniform geteilt. Auf dem Bild sieht Dominic McLaughlin Ex–Darsteller Daniel Radcliffe (35) zum Verwechseln ähnlich. Wie sein Vorgänger trägt er eine Kurzhaarfrisur mit Pony, dazu die ikonische runde Brille. An der Uniform hat sich wenig verändert: Das Kostüm besteht aus einer schwarzen Robe, einer Weste, einem weissen Hemd und einer Krawatte in Gryffindor–Farben.