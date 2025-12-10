Das Erste überträgt das WM-Halbfinale der deutschen Handballerinnen

Finale oder Spiel um Platz drei?

Handball–Fans können sich auf weitere TV–Übertragungen freuen: Sollte das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch (51) ins Finale einziehen, zeigt das Erste das Spiel am Sonntag (14. Dezember) ab 17:30 Uhr live und in der ARD Mediathek. Das Spiel um Platz drei würde am Sonntag gegebenenfalls ebenfalls in der ARD übertragen: Die erste Halbzeit ab 14:30 Uhr könnten die Zuschauer im Stream in der ARD Mediathek verfolgen, die zweite Halbzeit wird dann im Ersten gezeigt.