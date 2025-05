Das fehlt TV-Star Ulrike von der Groeben im Ruhestand am meisten

«Das war einerseits mutig, aber auch ein bisschen naiv»: Ulrike von der Groeben (68) hat sich über den Ruhestand wenig Gedanken gemacht, bevor sie 2024 dieses Kapitel aufgeschlagen hat. 35 Jahre war sie als Sportexpertin bei der Nachrichtensendung «RTL aktuell» im Einsatz. Danach hat sie sich erneut an die Arbeit gemacht und das Buch «Freiheit beginnt jetzt!» (ZS Verlag, ab 7. Mai) geschrieben – eine Mischung aus Autobiografie und Ratgeber mit Expertengesprächen und Tipps rund um das Thema Ruhestand. Was sie selbst nach ihrem RTL–Abschied am meisten vermisst, bei was sie ihren Mann Alexander von der Groeben (69) ausgebremst hat und wie viel Kontakt sie noch zu ihrem langjährigen Kollegen Peter Kloeppel (66) hat, verrät Ulrike von der Groeben im Interview mit spot on news.