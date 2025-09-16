«Das Gegenteil von Tom Cruise»: Leonardo DiCaprio über neuen Film

Darum geht es in «One Battle After Another»

In der Action–Komödie ist es rund 16 Jahre her, seit eine Widerstandsbewegung unter dem Namen «French 75» Hunderte Menschen aus der Inhaftierung der United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) befreien konnte. Einer der Mitglieder, Bob Ferguson (DiCaprio), wird seitdem von Verfolgungswahn und Paranoia geplagt. Er hat Angst, dass der ICE–Colonel Steven J. Lockjaw (Penn) noch immer auf der Jagd nach ihm ist. Als jener seine Tochter entführt, werden Fergusons schlimmste Befürchtungen Wirklichkeit.