Das haben die Weihnachtsshows der Schlagerstars zu bieten

«Das Adventsfest der 100.000 Lichter»

Florian Silbereisen (43) lädt in der Adventszeit traditionell zu seinem «Adventsfest der 100.000 Lichter». Dieses wird am Samstag, 30. November, live im Ersten zu sehen sein. Gemeinsam mit prominenten Gästen wird der Moderator besinnliche Lieder darbieten. Mit dabei sind: Andrea Berg, Inka Bause, Semino Rossi, DJ Ötzi, Ross Antony, Ella Endlich, Andy Borg, Rolf Zuckowski, Thomas Gottschalk und Wincent Weiss. In der Ankündigung heisst es: «Ein feierlicher Höhepunkt der Eurovisionsshow wird das Eintreffen des Friedenslichts, das wieder an den tiefen Sinn von Weihnachten erinnern soll.» Laut MDR empfängt Silbereisen seit 2009 das «Friedenslicht aus Bethlehem», deshalb bekam das «Adventsfest der Volksmusik» 2010 auch seinen neuen Namen. Silbereisen präsentiert die Sendung seit 2004 und feiert damit dieses Jahr sein 20. Jubiläum als Moderator.