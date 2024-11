Das ist über Christopher Nolans mysteriösen nächsten Film bekannt

Ein Cast mit Oscar–Garantie

Auf der in aller Regel sehr gut informierten Seite «IMDb» wird Pattinson sogar schon beim Cast aufgelistet. Was bei der Aufzählung auffällt: Mit Nolan will das Who's Who von Hollywood arbeiten. Neben Pattinson werden ein weiterer Rückkehrer und eine Rückkehrerin aufgelistet: Matt Damon (54), der sowohl in «Interstellar» als auch «Oppenheimer» zu sehen war. Und Anne Hathaway (42), die neben «Interstellar» auch im Abschluss von Nolans «Dark Knight»–Trilogie mitspielte – als Catwoman.