«Das Kanu des Manitu» knackt nach nur einer Woche die Millionenmarke

Bully begrüsste millionsten Kinogast persönlich

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, erreichte das Team um Herbig die Nachricht während der letzten Station ihrer Kinotour in Leipzig. Dort konnten Bully, Rick Kavanian (54) und Tutty Tran (37) gemeinsam den millionsten Kinogast begrüssen. Zudem erhielten sie den Branchenpreis «Bogey Award», der verliehen wird, wenn ein Film innerhalb von zehn Tagen die Marke von einer Million verkauften Tickets überschreitet oder am Startwochenende durchschnittlich über 1000 Besucher pro Kopie erreicht.