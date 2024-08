Das müssen Fans zu Adeles Konzerten in München wissen

Der britische Superstar Adele (36) wird den August 2024 in München verbringen. Insgesamt zehnmal tritt die Sängerin in der bayrischen Hauptstadt auf. Vor acht Jahren spielte sie zuletzt insgesamt sechs Shows in Deutschland – in Berlin, Hamburg und Köln. Ursprünglich hatte Adele offenbar nicht vor, diesen Sommer auf der Bühne zu stehen, doch wie sie in einem Instagram–Post im Januar verriet, sei das Angebot einfach zu verlockend gewesen. «Eine grosse Party mitten in Europa? In München? Klingt ein bisschen zufällig, aber dennoch fabelhaft!», schrieb die Sängerin euphorisch.