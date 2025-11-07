Das Phänomen «Maxton Hall»: Was hinter dem Erfolg der Serie steckt

Liebesgeschichte nach Erfolgsrezept

«Maxton Hall» erzählt die Geschichte von Ruby Bell (Harriet Herbig–Matten, 22), die aus einfachen Verhältnissen, aber einer liebevollen Familie stammt und auf der Elite–Schule Maxton Hall den Millionärssohn James Beaufort (Damian Hardung, 27) kennenlernt. Durch Zufall erfährt sie ein Geheimnis aus der reichen Familie, der ein Modeimperium gehört – und so wird Ruby unfreiwillig auch in James' Welt gezogen. Dass Liebe die Kluft zwischen Arm und Reich überwindet, ist bekanntlich ein sehr beliebtes Muster für Liebesgeschichten – ob bei Rose und Jack auf der «Titanic» oder Lou und Will in «Ein ganzes halbes Jahr». Dabei reizt oft die romantische Vorstellung davon, dass der ärmere Partner etwas hat, was sich der reiche Partner von all dem Geld nicht kaufen kann.