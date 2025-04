Das schätzt Billy Idol an seinen deutschen Fans

Billy Idol (69) feiert sein grosses Comeback. Nach elf Jahren bringt die britische Rock– und Punklegende am 25. April endlich wieder ein Studioalbum heraus. «Dream Into It» heisst das neue Werk, auf dem sich die Fans auf neun Songs freuen dürfen. Seit «Kings & Queens of the Underground» (2014) hatte Idol zwar auf zwei EPs neue Musik veröffentlicht, ein komplettes Album liess jedoch lange auf sich warten. Warum kommt also genau jetzt ein neues Studiowerk? Die EPs hätten ihm zwar ermöglicht, schneller neue Musik zu teilen, aber irgendwann habe er gemerkt: «Für eine EP muss ich genauso viel Promotion machen wie für ein Album – nur nimmt eine EP leider kaum jemand richtig ernst», erklärt er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.