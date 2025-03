Das sind die Mode- und Beauty-Trends der diesjährigen Fashion Weeks

Die Frisuren–Trends aus London

Was Frisuren angeht, bot die Londoner Fashion Week ebenfalls einige Trends. In Anlehnung an den sogenannten Y2K–Stil, in dem die 2000er ihr Comeback erleben, finden sich Elemente dieser Ära auch in Frisuren wieder. Als Beispiel nennt «Vogue» die Designerin Chet Lo, die im Rahmen der Modewoche mit der Hairstylistin Anna Cofone zusammenarbeitete. Anstatt das gesamte Haar zu kräuseln oder zu wellen, konzentrierte sich Cofone bewusst auf die hinteren Partien oder auf die Seiten, um dem Stil eine neue Note zu verleihen.