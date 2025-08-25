Das sind die neuen «Bauer sucht Frau International»-Kandidaten

Die siebte Staffel endete zwar erst im Juli 2025, doch Inka Bause (56) richtet den Blick bereits nach vorn: Am Sonntag präsentierte RTL die Single–Landwirte der achten Staffel von «Bauer sucht Frau International». Unter den sieben Kandidaten ist auch Turner (64), der für echtes internationales Flair sorgt. Der gebürtige Ire lebt heute auf der schwedischen Insel Öland, wo er einen alten Bahnhof in einen Selbstversorgerhof verwandelt hat.