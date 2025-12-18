Das sollte man vor dem 23. Dezember unbedingt noch erledigen

Es ist weniger als eine Woche bis Heiligabend. Die Zeit für entspannte Langzeitplanung ist vorbei – jetzt geht es um Taktik und Effizienz. Wer glaubt, er könne am 23. Dezember «schnell mal» in die Stadt oder «noch eben» ein Paket verschicken, riskiert unnötigen Stress. Denn der Tag vor Weihnachten gleicht wahrlich nicht der besinnlichen Vorfreude, sondern eher einem Marathon aus überfüllten Supermärkten, hektischem Geschenkepacken und Last–Minute–Shopping. Um nicht in Panik zu verfallen, gibt es hier die realistische Checkliste für den Endspurt.