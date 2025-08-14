«Das Sommerhaus der Stars»: Jubiläumsstaffel startet mit Doppelfolge

Ein Doppelpack zum Start: Die Jubiläumsstaffel der Reality–Show «Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare» startet mit gleich zwei Episoden, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils zur Primetime ausgestrahlt werden. Das gab der Sender RTL am Donnerstag bekannt. Die erste Folge einer «Staffel voller Konflikte, Allianzen und Ausraster» läuft am 16. September um 20:15 Uhr bei RTL – das war bereits bekannt. Doch schon am Mittwoch, den 17. September, zeigt der Sender die zweite Ausgabe.