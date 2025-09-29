«Das Sommerhaus der Stars»: Neues Promipaar zieht ein

Im «Sommerhaus der Stars» (bei RTL und RTL+) wird sich derzeit fleissig gezankt. Wie sich dieses Pärchen wohl in die bestehende Gruppe einfinden wird? Bald bekommt die Promi–WG nämlich Zuwachs.
Achtung, Spoiler!
Sarah Joelle Jahnel (36), bekannt durch ihre Teilnahmen an «DSDS», «Promi Big Brother» und dem Dschungelcamp, und ihr Partner Ersin (37) werden in das Haus in Bocholt ziehen. Sie habe sich die letzten vier Jahre aus dem Trash–TV–Bereich zurückgezogen, «weil ich Mama geworden bin», erklärt die Reality–Kandidatin im RTL–Vorstellungsvideo. Eigentlich habe sie gesagt: «Niemals ‹Sommerhaus der Stars›, doch jetzt sitzen wir hier.» Ihr Partner feiert gar sein TV–Debüt in dem RTL–Format.
Vor dem Einzug gab Jahnel zudem in einem Interview mit dem Sender an: «Ich habe mich sehr lange aus der Fernsehwelt zurückgezogen. Jetzt wieder hineinzufinden, ist schon eine Herausforderung.» Das «Sommerhaus» könne das Paar, das seit Januar 2022 in einer Beziehung ist, «entweder wieder näher zusammenbringen oder eben auch komplett auseinanderreissen». Zudem habe sie «Angst vor meinen eigenen Emotionen, meiner Impulskontrolle».
Wie sie sich in der Gruppe, zu der unter anderem «Hot Banditoz»–Sänger Silva Gonzalez (46) und Partnerin Stefanie Schanzleh (37) oder Reality–Paar Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) gehören, schlagen werden, zeigt RTL am 14. Oktober um 20:15 Uhr (am 7. Oktober entfällt die Ausstrahlung aufgrund von «Wer wird Millionär? Die 3–Millionen–Euro–Woche»). Auf der Streamingplattform RTL+ können die Fans den ersten Teil der fünften Episode bereits am kommenden Dienstag, 30. September, ab 0 Uhr sehen. Der zweite Teil wird dann am Dienstag, 7. Oktober, ab Mitternacht auf RTL+ verfügbar sein.