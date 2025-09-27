«Das Talent zum Glücklichsein»: Atze Schröder wird 60

«Bis Mitte achtzig – dann erhöhe ich das Pensum»

Ein eigenes Auto besitzt der Atze–Darsteller heute nicht mehr, er fährt lieber Rad. Gelegentlich leiht er sich den japanischen Kleinwagen seiner «Perle». Beide leben seit mehr als fünf Jahren in Hamburg: «Wir haben uns eine barrierefreie Wohnung gekauft, das sagt alles», so der Comedian. Atze Schröder hat die Kontinuität, die Ruhe und die Einfachheit des Glücks zu schätzen gelernt. Nur gelegentlich überkommt ihn eine – eher irrationale – Existenzangst: «Ich stamme aus einer armen Familie. Da wird man die Angst nie ganz los, dass man irgendwann ohne Kohle dasteht.» Danach gefragt, wie lange er noch auftreten wolle, antwortet er deshalb scherzhaft: «Ich mache das wahrscheinlich bis Mitte achtzig – dann erhöhe ich das Pensum.» Die Zuversicht für solch kühne Aussagen bezieht er aus seiner vererbt positiven Lebenshaltung: «Ich schiebe morgens den Vorhang zur Seite und freue mich auf den Tag. Das ist das, was mir meine Eltern mitgegeben haben. Das Talent zum Glücklichsein.»