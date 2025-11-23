«Das Traumschiff: Auckland»: Sophia Thiel schwärmt von Harald Schmidt

«Das Traumschiff» – das ist ja schon eine grosse Nummer. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Mit Coach oder haben Sie das im Blut?

Sophia Thiel: Ja, das ist toll – und es war tatsächlich meine erste richtige Schauspielrolle. Vorbereitet habe ich mich nur durchs Textlernen. Ich dachte ehrlich gesagt, weil ich schon so lange vor der Kamera stehe – auch wenn das meist in meinen eigenen Produktionen war – es reicht, einfach nur den Text zu können und sich in die Rolle hineinzuversetzen. Aber ich muss zugeben, dass ich das ein bisschen unterschätzt habe. Beim Dreh der ersten Szenen fiel mir dann auf, dass meine Mimik, Gestik und Körperhaltung gar nicht natürlich wirken. Das war eine ganz neue, beeindruckende und schöne Erfahrung – gerade auch, weil ich mit Vollprofis wie Harald Schmidt drehen durfte. Ich habe wirklich grossen Respekt davor gewonnen.