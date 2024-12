«Das Traumschiff: Hudson Valley»: Die Lieblingsziele der Crew

Dreimal Singapur, Thailand und Mauritius

In Singapur legte der TV–Kreuzer dreimal an. Zuerst an Weihnachten 1996. An Neujahr 2006 wurde der Insel– und Stadtstaat in Südostasien mit der Insel Bali kombiniert. Weihnachten 2016 besuchte das «Traumschiff» Singapur und das Inselparadies Bintan. In Thailand machte der TV–Kreuzer ebenfalls schon dreimal Station. Zum ersten Mal 1986, dann an Weihnachten 2002 und zuletzt in der Osterfolge 2024 – letztere Ausgabe hiess «Phuket». Mauritius, den rund 900 Kilometer östlich von Madagaskar gelegenen Inselstaat, besuchte die Serien–Crew bisher ebenfalls dreimal. Zuletzt an Ostern 2022. Neujahr 1995 war die Premiere, an Weihnachten 2014 der zweite Besuch.