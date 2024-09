Das Warten hat ein Ende: «Die Kaiserin» kehrt auf Netflix zurück

Das verrät Netflix zur zweiten Staffel

Die erste Krise von Sisi und ihrem Franz (Philip Froissant, 30) nach der Hochzeit ist überwunden. Da sich aber kein männlicher Thronfolger einstellen will, wird die Ehe bald wieder auf eine harte Probe gestellt. Doch in Elisabeth regen sich andere Ziele: Sie möchte politisch aktiv werden und sich engagieren. Ihrer Schwiegermutter, Erzherzogin Sophie (Melika Foroutan, 48), missfällt das allerdings sehr. Stattdessen möchte sie Sisi in ihrem eigenen Sinne instrumentalisieren.