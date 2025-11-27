Das ZDF lässt das Jahr 2025 mit drei Konzerten ausklingen

Viele Tage hat das scheidende Jahr 2025 nicht mehr zu bieten. An drei von ihnen wird der Sender ZDF seine Zuschauerinnen und Zuschauer auf unterschiedliche musikalische Weise unterhalten. Los geht es schon am Sonntag, 30. November, ab 17:55 Uhr mit dem «Adventskonzert aus Dresden». Stephanie Stumph (41) moderiert aus der Frauenkirche in Dresden, unter anderem der Tenor Benjamin Bernheim (40), Geiger Daniel Hope (52) und Sopranistin Elsa Dreisig (34) sind dort zu Gast.