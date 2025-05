Date Night: Michelle und Barack Obama trotzen Krisengerüchten

Michelle Obama antwortet auf die Gerüchte

Im April erklärte Michelle Obama im «Work in Progress»–Podcast, dass ihr Fehlen nichts mit ihrem Mann zu tun gehabt habe. Frauen hätten damit zu kämpfen, andere zu enttäuschen, erklärte sie. «So sehr, dass die Leute nicht einmal begreifen konnten, dass ich eine Entscheidung für mich selbst getroffen habe, dass sie annehmen mussten, dass mein Mann und ich uns scheiden lassen.» Weiter stellte sie klar: «Ich habe mich dafür entschieden, das zu tun, was für mich am besten war. Nicht das, was ich tun musste. Nicht das, was ich dachte, was andere von mir erwarten.»