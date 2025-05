Datum für das «Germany's next Topmodel»-Finale steht fest

Gäste aus 20 Jahren «GNTM»

Wie bereits in den vergangenen Jahren gibt es auch für das Finale von Staffel 20 keine freiverkäuflichen Karten für Fans. Stattdessen wird die Tribüne im Kölner Coloneum mit Familien und Freunden der letzten verbliebenen Modelanwärter und –anwärterinnen gefüllt sein. «Ausserdem auf den Rängen: Ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten aus allen 20 Staffeln sowie jede Menge Freunde aus der grossen ‹Germany›s Next Topmodel – by Heidi Klum'–Familie», heisst es in der Pressmitteilung weiter.