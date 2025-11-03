Dave Franco: «Wenn ich schlecht gewesen wäre, wäre ich verschwunden»

Dave Franco (40) hält nichts von der Aussage, er sei nur berühmt, weil sein grosser Bruder James Franco (47) ein bekannter Schauspieler ist. In einem Interview mit «Bustle» räumt er zwar ein, dass er in seiner Karriere davon profitiert habe, einen berühmten Bruder zu haben. James habe ihm unter anderem einen Agenten vermittelt. Dies sei aber nicht der einzige Grund für seinen Erfolg in Hollywood.