David Beckham feierte glamouröse Ritterschlag-Party

Gordon Ramsay hatte die komplette Organisation übernommen und dem frischgebackenen Ritter damit eine besondere Ehre erwiesen. Die beiden verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft. Für die Gäste hatte der Starkoch ein Drei–Gänge–Menü kreiert, das mit Beef Wellington als Hauptgang aufwartete. Nur Victoria Beckham (51) musste passen – sie verzichtete auf rotes Fleisch und bekam stattdessen Wolfsbarsch serviert. Als Dessert gab es dann die grosse Überraschung: Jam Roly–Poly mit Vanillesosse, Beckhams Pudding–Lieblingsnachspeise, natürlich in der Michelin–Sterne–Variante des Starkochs.