David Beckham: Für König Charles wandelt er auf Kates Spuren

David Beckham liebt das Landleben

«Meine Liebe zum Landleben begann, als ich als Kind meine Grosseltern besuchte», erklärt Beckham in einer Pressemitteilung. Er habe erfahren, wie bereichernd Gartenarbeit sein könne. Deshalb freue er sich darauf, mit der Royal Horticultural Society und der King's Foundation bei der Chelsea Flower Show 2026 zusammenzuarbeiten. «Ich hoffe, wir inspirieren Menschen, nach draussen in die Natur zu gehen und etwas Neues auszuprobieren», so «Becks» weiter.