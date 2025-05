David Beckham: Fussballstar und Style-Ikone

Für seine beeindruckende Laufbahn wurde Beckham mit zahlreichen Ehrungen ausgezeichnet: 2003 ernannte ihn Queen Elizabeth II. (1926–2022) zum Officer of the Order of the British Empire. 2010 erhielt er den «BBC Sports Personality of the Year – Lifetime Achievement Award» für seine Verdienste im Fussball. Heute gilt er als einer der bekanntesten und besten ehemaligen Fussballspieler und zählte bereits zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt – auch wenn Fussballlegende Diego Maradona (1960–2020) einst über ihn lästerte: «Der ist zu schön, um übers Feld zu laufen.»