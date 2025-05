David Beckham: Mit diesen Stars feierte er seinen 50. Geburtstag

David Beckham (50) hat seinen 50. Geburtstag offenbar im grossen Stil zelebriert. Mit zahlreichen Stars und prominenten Freunden feierte der ehemalige Fussballer britischen Medienberichten zufolge in einem Londoner Sterne–Restaurant. Zu dem festlichen Dinner erschienen laut Bericht des «Mirror» angeblich unter anderem Hollywoodstar Tom Cruise (62), Ana de Armas (37) sowie Eva Longoria (50). Die Schauspielerin kam demnach in Begleitung von Ehemann José Bastón (57). Für den Anlass wählte sie ein elegantes Satinkleid in Babyblau. Fotos des «Mirror» zufolge entschied sich David Beckham für eine weisse Anzugjacke, ein Hemd und eine schwarze Anzughose. Seine Ehefrau Victoria Beckham (51) strahlte zu seinem Ehrentag in einem weissen Kleid.