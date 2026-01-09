David Bowie wäre 79 Jahre geworden: Witwe Iman postet rührende Zeilen

Lexi verfolgt mittlerweile ihre eigene Karriere. 2025 veröffentlichte sie ihr Debütalbum «Xandri» – ohne grosse PR–Kampagne und ohne Hinweise auf ihren berühmten Vater. Die zwölf selbst geschriebenen Songs kreisen um Themen wie Trauer, Selbstfindung und Weitergehen. Im vergangenen Jahr machte sie zudem öffentlich, dass bei ihr nach einer Ärzte–Odysee Autismus diagnostiziert wurde. Dieses Wissen hätte ihr nach eigenen Worten «Klarheit und Erleichterung» gebracht.